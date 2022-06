Ryanair en grève: les perturbations attendues en Belgique et en Europe en cette fin de semaine

Les pilotes et personnel de cabine de Ryanair sont en grève en Belgique, comme en Europe dès ce vendredi, et ce jusqu’à dimanche.

Les pilotes et le personnel de cabine basés en Belgique travaillant pour Ryanair sont appelés à se croiser les bras dès ce vendredi et jusqu’à dimanche. Ils ne seront pas les seuls employés de la compagnie aérienne à bas coûts à manifester leur mécontentement alors que la grève prend un aspect européen, s’étendant en France, en Espagne, en Italie et au Portugal.

Les syndicats chrétiens flamand ACV Puls et francophone CNE, seuls représentés au sein de Ryanair, appellent les pilotes et le personnel de cabine de la compagnie irlandaise à cesser le travail pendant trois jours, à un moment-clé pour le secteur aérien puisqu’il s’agit du premier week-end estival.