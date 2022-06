Inondations: l’hommage aux victimes aura lieu le 14 juillet à Chênée en présence du Roi et de la reine

La cérémonie d’hommage aux victimes des inondations de juillet 2021 se tiendra à Chênée en présence du Roi et de la reine. Une aide régionale est prévue pour des hommages plus locaux.

C’est officiel, cette fois : l’hommage officiel aux victimes des inondations de la mi-juillet 2021 aura lieu le 14 juillet à 11h15, exactement un an après le drame. L’information a été confirmée ce vendredi matin par le cabinet du ministre-président wallon, Elio Di Rupo. Les autorités se retrouveront place du Gravier à Chênée, pas très loin de la confluence entre la Vesdre et l’Ourthe, là où les intempéries et les crues ont fait le plus de dégâts. Rappelons que ces inondations ont fait 39 morts.

La cérémonie officielle sera rehaussée de la présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. On y retrouvera aussi les familles des personnes décédées, des représentants des services de secours et des bénévoles, en plus de toutes les autorités politiques, fédérales, régionales et locales.