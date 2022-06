Bruxelles: Alain Maron et Elke Van den Brandt veulent diminuer de 30% le nombre de voitures d’ici 2030

Dans un entretien à La Capitale, les ministres bruxellois de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et le ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) disent vouloir diminuer de 30 % le nombre de voitures à Bruxelles d’ici 2030.

Selon Alain Maron, « l’idée est que les gens aient de moins en moins besoin d’une voiture individuelle et aient de plus en plus d’alternatives pour s’en passer. L’idée est de diminuer le nombre de voitures. » Mais de combien ? « De 30 % en moyenne », selon Elke Van den Brandt. « L’objectif de Good Move est de 24 à 30 %. Cela dépend des quartiers. Un quart ou un tiers de voitures en moins, c’est faisable si on applique Good Move. Et pour ce faire, il n’y a aucune mesure du plan Good Move qu’on peut lâcher. Il faut faire toutes les étapes mais on est prêt. »