WNBA: nouvelle victoire pour Julie Allemand et Emma Meesseman avec Chicago Sky qui passe deuxième (vidéo)

À la crypto.com Arena de Los Angeles, Chicago a largement dominé les débats portant son avance à trente points (30-60) au milieu du 3e quart temps. Emma Meesseman a joué 18 minutes pour inscrire 11 points (5/7 à 2pts, 1/1 aux lancers), délivrer 4 assists pour 4 rebonds. Julie Allemand a distillé 6 assists et pris 3 rebonds. L’Américaine Candace Parker a fini avec un triple-double : 10 points, 14 rebonds et 10 assists.

Chicago Sky ajoute une 12e victoire à son compteur (pour 5 défaites) et gagne une place au classement pour se retrouver 2e dans le sillage de Las Vegas Aces (13v.-3d.) que la franchise de l’Illinois avait battu mardi (95-104) en réussissant la plus grosse remontée de l’histoire de la WNBA après avoir été mené de 28 points.

Les Belges de Chicago Sky, Emma Meesseman, Julie Allemand et Ann Wauters comme assistante, clôturent ainsi une série de matchs en déplacement et vont pouvoir jouer trois fois à domicile contre Minnesota Lynx dimanche, Connecticut Sun mercredi et Phoenix Mercury samedi prochain.