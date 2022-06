5G en Belgique: Telenet au Conseil d’Etat contre les enchères

Telenet a discrètement saisi le Conseil d’Etat en février dernier contre la législation liée à la mise aux enchères du spectre 5G, dont les résultats ont été publiés début de semaine, rapporte De Morgen vendredi.

La phase principale de la mise aux enchères du nouveau spectre radioélectrique 5G et du spectre existant 2G et 3G s’est conclue par 1,202 milliard d’euros de revenus. Cinq opérateurs, le flamand Citymesh Mobile, le liégeois Network Research Belgium, ainsi que les trois nationaux Orange Belgium, Proximus et Telenet (Base), ont chacun pu acquérir une partie du spectre pour les 20 prochaines années.