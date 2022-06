«On m’a dit que je travaillais comme Pasolini»

Pourquoi cette obsession de la mort et de la souffrance ?

Ce n’est pas une trouvaille d’aujourd’hui, c’est aussi en évolution. Il y a quelques œuvres qui parlent de la souffrance individuelle – le thème de la « Pieta » qui évoque la douleur –, mais les grandes installations avec les peaux, comme celles montrées au MO.CO cet été, expriment les maux de la guerre : c’est la grande perte du monde qui m’intéresse et qui n’est jamais finie. On n’a rien appris de notre histoire, on continue et cela devient de plus en plus cruel et dur, il n’y a pas de règles. On n’imaginait pas qu’une guerre pouvait commencer comme cela. Si on regarde aujourd’hui la télé, les journaux, c’est terrible…