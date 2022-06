L’IRM prévoit un été plus chaud que la moyenne: «Les saisons sont bouleversées par le réchauffement climatique»

Pascal Mormal, météorologue à l’IRM était ce matin l’invité de la RTBF au sein de Matin Première. Questionné à propos de la situation climatique et des orages actuels, il affirme que ces phénomènes n’ont pourtant rien d’exceptionnel en soi. Ce qui est préoccupant, c’est la répétition de ses phénomènes et l’impact du réchauffement climatique sur les saisons climatiques : des étés de plus en plus longs et des hivers de plus en plus courts, moins intenses et moins durables.

Pour l’été 2022, les observations de l’IRM écartent le risque d’une sécheresse majeure, les pluies ayant permis de limiter les dégâts. Pascal Mormal parle d’un été plus chaud que la moyenne, avec la présence de périodes orageuses. Des prévisions éloignées de la configuration de 2021 et de ses inondations dramatiques.

Bien évidemment, pas de quoi se réjouir : le météorologue constate ici l’indication claire d’un réchauffement climatique, à l’œuvre depuis plusieurs décennies. En effet, l’IRM la répétition, l’intensification mais aussi l’accélération des phénomènes de canicule ou de records de température, toujours à la hausse. Au-delà des records, l’IRM enregistre depuis trente ans des vagues de chaleur toujours plus conséquentes, passant d’un phénomène tous les quatre ans à près de vingt vagues de chaleur sur la dernière période étudiée.