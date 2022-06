Cristiano Ronaldo aurait mis un coup de pression à Manchester United: «Soit vous commencez à recruter, soit je pars»

Le torchon brûle visiblement entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. En effet, selon la presse britannique et plus principalement le Daily Mail, la star portugaise commencerait à sérieusement s’interroger sur les ambitions et le projet de son club avec un recrutement jugé tardif à son goût. C’est pourquoi il aurait mis un coup de pression à sa direction, sous la forme d’un « soit vous commencez à recruter, soit je pars », comme l’indique le média britannique.

Après une année très compliquée de Manchester United qui a terminé le championnat à la sixième place, Cristiano Ronaldo ne veut pas perdre de temps pour permettre au club de rejouer les premiers rôles en Premier League et ainsi retrouver la Ligue des champions rapidement. Bien que le club ait accueilli l’arrivée d’un nouveau coach en la personne d’Eric ten Hag, les renforts pour l’équipe, eux, tardent à arriver… Si la situation n’évolue pas, l’agacement de CR7 pourrait se transformer en départ de la star.