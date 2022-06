Face à la menace du loup, les bergers wallons commencent à penser «chiens de protection»

Le massacre de moutons perpétré par un loup dans une réserve naturelle de Nassogne, mi-mai, suscite à nouveau de nombreuses inquiétudes chez les éleveurs de moutons en Wallonie, qu’ils soient éleveurs à titre professionnel ou complémentaire. Et la question de « s’équiper » avec des chiens de protection, différents des chiens de berger que sont les border collie, tourne de plus en plus souvent dans leur tête. Pour l’heure, selon un groupe Facebook spécifiquement créé à ce sujet, il y aurait environ 35 chiens de protection pour 25 éleveurs wallons.