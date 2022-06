Le retour de Paul Pogba à la Juve est quasiment bouclé: le Français arriverait en Italie dans deux semaines

Comme l’annonce le journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, le retour de Paul Pogba à la Juventus serait sur le point d’être bouclé. « Un accord complet est maintenant conclu sur un transfert gratuit », annonce le journaliste italien, très souvent bien informé.

Le Français devrait donc revenir gratuitement du côté de la Vieille Dame, où il avait été vendu 100 millions d’euros, six ans plus tôt. Une très bonne affaire pour le club italien si cette annonce vient à se confirmer. Pogba devrait d’ailleurs arriver en Italie dans deux semaines pour signer et officialiser cette transaction.