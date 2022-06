Notre sécurité alimentaire a la stabilité d’un château de cartes. Le G7 doit y remédier

Carte blanche - Par Olivier De Schutter, coprésident d’IPES-Food (Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables) et rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’Homme

La hausse des prix des denrées alimentaires frappe durement de nombreuses populations déjà en situation d’insécurité alimentaire. Depuis l’invasion de l’Ukraine, le prix du pain a doublé au Soudan et augmenté de 70 % au Liban . Même une légère hausse des prix peut avoir des effets dévastateurs sur les plus pauvres, qui consacrent jusqu’à 60 % de leurs revenus à l’alimentation.

La crise alimentaire, déclenchée par la guerre en Ukraine, fait la course en tête sur la une des journaux. Environ 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées à l’intérieur de l’Ukraine. Des tensions sociales émergent de l’Indonésie à l’Iran face à la flambée des prix alimentaires. La faim dans le monde risque de toucher 867 millions de personnes cette année. C’est dans ce contexte que le G7 se réunit pour proposer des solutions. Il devient urgent que nos dirigeants se mobilisent pour lutter contre la faim dans le monde et construire un système alimentaire plus résilient sur le long terme.

Pour autant, cette hausse des prix n’est pas le résultat d’un écart croissant entre l’offre et la demande. Bien au contraire, nous n’avons pas actuellement à craindre de pénurie alimentaire. Les récoltes de blé ont atteint un niveau record en 2021, le stock mondial de céréales est raisonnable, et nous savons que nous produisons largement de quoi nourrir la population mondiale.

Un système ultra-centralisé

Derrière la géopolitique des blocages céréaliers ukrainiens se cache l’histoire inédite d’un système alimentaire ultra-centralisé, exposé aux crises et vulnérable aux chocs bien avant que les chars ne touchent le sol ukrainien, d’un système construit et promu par les mêmes puissances qui se réuniront bientôt en Allemagne et par leurs entreprises.

Le blé est l’une des trois cultures , avec le maïs et le riz, qui ensemble fournissent 40 % des calories consommées dans le monde. La production de ces cultures destinées à l’exportation est concentrée sur quelques pays. Elles sont expédiées aux quatre coins du monde par une poignée d’entreprises et sont cultivées à l’aide de monocultures à échelle industrielle et à partir d’une variété réduite de semences. Est-ce donc étonnant qu’une guerre impliquant deux pays spécialisés dans leur production déclenche une crise alimentaire majeure ?

Dysfonctionnement des marchés

À cela s’ajoute le dysfonctionnement des marchés des matières premières. Des indices concordants indiquent que les opérateurs boursiers parient à la hausse des prix des matières premières agricoles , ce qui peut encore augmenter les effets de choc. Dans un même temps, les grands courtiers du commerce international de produits agricoles (les « ABCD », en référence à Archer-Daniels Midland, Bunge, Cargill et Dreyfus) détiennent de grandes réserves de céréales, mais ne rendent pas ces informations publiques. Cela empêche d’avoir une vision claire des réserves alimentaires mondiales et exacerbe la volatilité des prix alimentaires, ne faisant qu’aggraver l’insécurité alimentaire pour les populations les plus pauvres.

Des populations fragilisées

À ces dynamiques s’ajoute encore le cercle vicieux des conflits, du changement climatique et de la pauvreté qui compromet les récoltes et prive des centaines de millions de personnes de leur capacité d’adaptation aux chocs alimentaires. Des régions agricoles essentielles sont aujourd’hui confrontées aux pires sécheresses depuis des décennies, notamment en Asie de l’Ouest et du Sud, en Afrique du Nord, dans la Corne de l’Afrique, en Amérique du Nord et dans certaines régions du Brésil et de l’Argentine. Soumis au lourd fardeau de la dette de l’après-covid et aux factures d’importations alimentaires toujours plus élevées, les pays à faible revenu sont confrontés à des obstacles quasi insurmontables à la mise en place de systèmes de protection sociale pour soutenir leurs populations les plus vulnérables. À lire aussi Crise alimentaire: l’autre guerre de Poutine qui inquiète

Construite sur de telles interdépendances, la sécurité alimentaire mondiale est fragile. Une perturbation mineure suffit à faire s’écrouler toute la structure. Comme l’a montré un récent rapport du Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food), notre système alimentaire mondial, fortement centralisé , entraîne des vulnérabilités qui peuvent avoir des conséquences en cascade lorsqu’un seul secteur connaît des perturbations. Ses économies d’échelle sont peut-être conçues pour assurer efficacité et rentabilité, mais elles ne sont ni stables, ni résilientes face aux risques, notamment pour les plus vulnérables.

Des réponses trop opportunistes

Bon nombre de ces défauts sous-jacents avaient déjà été constatés lors de la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. Mais, soumis aux pressions exercées par les grandes entreprises tirant parti du statu quo, les gouvernements n’ont pas répondu de manière adéquate. Aujourd’hui, ces mêmes lobbies préconisent d’augmenter davantage la production alimentaire industrielle, de déroger aux réglementations environnementales, et même de réduire les ambitions fixées en matière de transition vers l’agriculture biologique. Ces réponses à courte vue à la crise sont simplement opportunistes et ne feront que renforcer les tendances actuelles.

Des mesures à prendre d’urgence

Lorsque les sept grandes puissances industrielles se réuniront en Allemagne, elles auront la responsabilité de lutter contre la faim et d’assurer la mise en place d’un système alimentaire plus résilient. À lire aussi Risque de famine: les Européens tentent de compenser le «crime de guerre» du Kremlin

L’annulation de la dette des pays dépendants des importations alimentaires est essentielle pour leur permettre de faire face à des factures d’importations alimentaires plus élevées, d’apporter une aide sociale aux personnes les plus touchées et de reconstruire leur système de production alimentaire nationale.

Une répression de la spéculation excessive sur les produits de base, associée à des mesures visant à améliorer la transparence et à réduire la concentration sur les marchés, est nécessaire pour éviter que les prix des denrées alimentaires ne soient poussés à la hausse uniquement par simple appât du gain.

Reconstruire le système de production

Dans l’ensemble, la diversité est essentielle à assurer des systèmes alimentaires sur le long terme. La diversité offre une alternative en cas de chocs et permet de répartir les risques. Il s’agit notamment de passer à des systèmes de production plus résilients, ce qui confère une importance primordiale à la stratégie « de la ferme à la fourchette » de l’UE. La réponse au changement climatique et à la pénurie d’engrais demande à réduire la dépendance aux engrais et aux énergies fossiles dans la production alimentaire.