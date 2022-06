Voyage en France: une grève à la SNCF dans les prochaines semaines

Les cheminots de la SNCF, « confrontés à une inflation croissante et à l’absence d’augmentation générale depuis 2014 », sont appelés à se mettre en grève le 6 juillet pour réclamer des hausses de salaires, ont annoncé les syndicats vendredi.

« Le contexte post pandémie et géostratégique, avec la guerre en Ukraine, entraîne une flambée des prix inégalée depuis 40 ans », s’inquiètent dans un communiqué commun la CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT. « Les cheminots sont durement touchés » et « subissent un recul net et fort de leur pouvoir d’achat », affirment les syndicats. Le 16 juin dernier, toutes les organisations représentatives ont fait une « demande de concertation immédiate » sur la question des salaires au président de la SNCF Jean-Pierre Farandou.