Une omerta au goût de vendetta

Ellory a beau être un natif de Birmingham vivant toujours en Angleterre, son obsession reste depuis toujours les États-Unis. L’an dernier, Le carnaval des ombres nous plongeait avec délice dans l’Amérique rurale des années 50, entre FBI et monde du cirque. Cette fois, c’est à nouveau les rues de New York qui inspirent l’auteur de Les Anges de New York. Mais c’est davantage à Vendetta et à la mafia que nous fait penser Omerta qui revient sur ces réseaux mafieux continuant de gangrener la Grosse Pomme.