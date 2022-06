La vente de Saint-Etienne se profile: une offre américaine devrait arriver sur la table

Après avoir essuyé plusieurs mauvaises nouvelles ces derniers jours, l’AS Saint-Etienne pourrait voir une éclaircie dans les prochains jours. En effet, après l’annonce des quatre matches à huis clos et des trois points retirés avant même de débuter la saison en raison des incidents survenus suite à la défaite lors du match de barrages face à l’AJ Auxerre. L’ASSE connaît donc à présent les sanctions qui lui seront infligées en débutant la saison prochaine. Ces décisions étaient attendues par la direction du club pour pouvoir avancer dans le processus de vente de Saint-Etienne, qui pourrait se voir accélérer grâce à la clémence de la commission de discipline.

Selon RMC Sport, l’Américain David Blitzer, en pole pour reprendre le club, avait d’ailleurs envoyé une délégation à la mi-juin et il pourrait formuler une offre prochainement. Une offre qui devrait se situer entre 60 et 80 millions d’euros.

À noter que la direction en place – composée de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem – avait été confirmée dans ses fonctions par les actionnaires des Verts et par le clan Blitzer dans le but de faciliter la vente mais aussi la stabilité au sein du club. Ce qui ne modifierait donc pas la structure et le fonctionnement du club en cas de rachat.