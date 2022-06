Padel: un champion historique sera au Padel Summer Gala de Knokke en août prochain

Juan Martin Diaz, un nom qui ne vous dira sûrement rien sauf si vous êtes puristes du padel. Ce joueur professionnel argentin de 46 ans fait encore trembler les meilleures paires du monde par son expérience.

Si on parle de padel, d’Argentine, un nom revient souvent à la bouche des gens… Bela ou Fernando Belasteguin. Alors oui, Bela est l’Argentin le plus connu du circuit et a un palmarès digne de Roger Federer mais Juan Martin Diaz le talonne de près en étant Nº1 mondial pendant 14 ans. Et s’il a un palmarès aussi alléchant, on vous laisse deviner avec qui il était associé lors de ces titres… Bela bien sûr.