«Le reggaeton est le nouveau reggae»

Christophe Pirenne est professeur d’Histoire de la musique à l’UCLouvain et à l’ULiège et auteur de nombreux ouvrages, dont une « Histoire musicale du rock » chez Fayard.

Le reggae se caractérise par une rythmique de guitare à contretemps. C’est typique de la musique de Caraïbes ?

Ce ne sont pas vraiment des contretemps, mais l’accentuation des temps 2 et 4, plutôt que des temps 1 et 3 dans le rock. C’est donc l’inversion des accentuations qui fait la singularité du reggae, mais aussi de toutes les musiques qui viennent d’une partie des Caraïbes, en particulier le ska et le rocksteady. C’est une caractéristique qui s’est maintenue jusqu’au dancehall.