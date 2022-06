L’enseignement communal flamand ne veut pas de congés d’été raccourcis sur le modèle francophone

Suite à la décision de la FWB de raccourcir dès la rentrée prochaine les vacances scolaires d’été de neuf à sept semaines et de rallonger à deux semaines les congés de Toussaint et Carnaval, l’OVSG a sondé ses troupes pour connaître leur opinion par rapport à de tels changements.

Selon un sondage mené par l’association de l’enseignement des villes et communes flamandes (OVSG), il ressort que six directeurs d’établissements sur dix sont opposés. Chez les enseignants de l’enseignement communal, on compte même près de 70 % d’opposants.

Pas moins de 446 directeurs ont répondu. C’est surtout dans les établissements artistiques à horaire réduit que l’opposition est la plus forte (71 %). Dans l’enseignement primaire, six directeurs sur dix (59 %) sont néanmoins contre l’idée. Dans le secondaire, l’opposition est de 52 %.