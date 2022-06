Variole du singe: le virus mute plus rapidement que prévu

Une étude portugaise révèle que le virus de la variole du singe mute plus rapidement qu’escompté.

Le virus à l’origine de l’actuelle épidémie mondiale de variole du singe présente un nombre surprenant de mutations par rapport aux précédents virus monkeypox, relève vendredi une étude portugaise publiée dans la revue scientifique mensuelle Nature Medicine.

Ainsi, comparé aux virus apparentés de 2018 et 2019, le virus actuel de la variole du singe présente une cinquantaine de mutations. Il s’agit de six à douze fois plus qu’escompté, ce qui pourrait présager une évolution accélérée du virus.