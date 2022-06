Salmonelle chez Ferrero: la production devrait reprendre

Selon M. Arnould, la direction a également indiqué qu’elle n’utiliserait pas 400 travailleurs saisonniers en plus du personnel permanent comme d’habitude. Cent soixante-dix travailleurs ont déjà posé leur candidature et sont disponibles. La période des fêtes est cruciale pour la production de produits chocolatés pour la période de fin d’année.

« Plus de 1 800 contrôles de qualité ont été effectués, 10 000 pièces ont été démontées et nettoyées, et des investissements importants ont été réalisés. Plusieurs machines ont été remplacées et 300 mètres de nouveaux tuyaux ont été installés. »