Joel, le petit prodige incollable de la lutte contre l’antisémitisme

Sachant que la Terre est ronde et que sa circonférence mesure 40.000 km, si vous en faites le tour en longeant l’équateur et que votre taille est de 1,67 m, quelle distance supplémentaire aura parcouru votre tête par rapport à vos pieds au bout du voyage ? Le petit Joel Jay Kupperman a répondu du tac au tac : 87,7 cm et la presse américaine l’a aussitôt affublé des « nicknames » de « Bébé Einstein » ou « Mini Euclide »… Sur la seule année 1943, l’enfant prodige recevra 10.000 lettres de fans par semaine.