Un foyer de grippe aviaire «hautement pathogène» détecté en Belgique

Un foyer de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène a été détecté chez un négociant d’oiseaux à Léau (Zoutleeuw) en Brabant flamand, a annoncé mercredi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Afin d’éviter toute autre propagation du virus, et conformément aux législations européennes et belges, la volaille encore présente sera euthanasiée, et une zone de protection de trois kilomètres, ainsi qu’une zone de surveillance de dix kilomètres, sont désormais établies autour du foyer.

Des mesures supplémentaires sont prises dans ces zones délimitées afin d’empêcher la propagation du virus. Chaque éleveur professionnel de volailles doit dresser dans les 24 heures un inventaire reprenant le nombre d’animaux qu’il y détient, par espèce. « Depuis le 11 novembre 2021, plusieurs cas de grippe aviaire hautement pathogène de type H5 ont été identifiés chez des oiseaux sauvages en Belgique », rappelle l’Afsca. Le confinement des volailles des professionnels et particuliers était d’ailleurs obligatoire du 15 novembre au 14 mai.