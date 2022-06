Fabienne Aucant à la tête de Charleroi Danse

Le conseil d’administration de Charleroi Danse a choisi Fabienne Aucant, actuellement responsable de production et de programmation au sein de l’institution, pour succéder à Annie Bozzini en tant que directrice générale et artistique.

Diplômée en philosophie et gestion culturelle, Fabienne Aucant a travaillé dix ans aux Halles de Schaerbeek (1998-2008), notamment comme programmatrice de cycles de lectures et performances, de conférences et d’événements portant sur les questions d’engagement artistique et politique. Depuis 2009, elle a rejoint le centre chorégraphique Charleroi danse. Sous la direction d’Annie Bozzini, elle est devenue responsable de production et de programmation, participant à l’élaboration des saisons, de la Biennale et du festival Legs. Depuis l’an dernier, elle est également missionnée par Charleroi danse, La Cambre et l’Insas pour la conception, la mise en œuvre et la coordination du nouveau Master Danse et pratiques chorégraphiques.