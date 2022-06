Bruxelles et la RTBF ne disent pas non à l’Eurovision 2023

Où le concours européen de la chanson, l’Eurovision, sera-t-elle organisée en 2023 ? C’est, en principe, le pays qui a remporté le concours qui, l’année suivante, porte la responsabilité d’accueillir la grand-messe de la chanson. En principe, donc, l’Ukraine, qui a triomphé il y a un mois à Turin, avec le morceau Stephania de Kalush Orchestra, largement plébiscité par l’ensemble des jurys et des téléspectateurs, avec 631 points. Mission impossible, étant donné la situation géopolitique actuelle en Ukraine, toujours dévastée par la guerre avec la Russie. C’est la conclusion à laquelle est arrivée l’Union européenne de radiotélévision (UER), avec le média audiovisuel public ukrainien (UA : PBC), qui estime ne pas être en mesure de réunir les conditions « sécuritaires et opérationnelles nécessaires » pour l’accueil et l’organisation du concours, comme l’indiquait l’UER dans un communiqué paru la semaine dernière.