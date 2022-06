Esneux: «Les réservations affluent. On va faire le plein»

Une petite ruelle étroite et tortueuse à l’écart du centre d’Esneux. Difficile, voire impossible pour deux voitures de s’y croiser. Discret, dans le coin d’un virage, un panneau indique la présence d’un camping : Les Murets. Un peu comme s’il ne fallait pas trop attirer l’attention pour préserver l’intimité et le calme des lieux. Sur la droite, près du parking, ce qui devait être le centre nerveux des vacanciers avant les inondations dévastatrices de l’été dernier : le seul bâtiment en dur du camping qui regroupe l’accueil, la cafétéria, les sanitaires et le logement des propriétaires. Les planches, clous et outils de chantier qui le « décorent » témoignent de la volonté de lui redonner vie au plus vite.