Rendeux: «C’était ma première saison, je venais de tout rénover»

A Marcourt, Ben s’affaire seul pour rendre le lustre d’antan à son petit camping très ombragé de 51 emplacements. « C’était ma première saison », explique-t-il tout souriant malgré l’ampleur de la tâche. « Après m’être remis d’un cancer, j’ai décidé de quitter mon boulot dans le développement des vaccins chez Pfizer et de changer de vie avec mon épouse et nos deux jeunes enfants de six et neuf ans. Nous avons quitté Herentals pour racheter ce camping. Nous avons investi toutes nos économies pour le rénover puis les inondations sont arrivées. Tout a été détruit et emporté par les eaux. »