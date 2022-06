Han-sur-Lesse: le Pirot attend le retour de Bob et Bobette

L’été dernier, à Han-sur-Lesse, les inondations ont submergé le camping du Pirot et endommagé gravement ses sanitaires. Rouvert depuis le 11 mars après des travaux de rénovation, la camping est redevenu un havre de paix bucolique et devrait rapidement retrouver son rythme de croisière.

A Han-sur-Lesse, le petit camping de l’office du tourisme et ses quarante emplacements n’avaient aucune chance d’échapper aux crues historiques de la rivière, qui sillonne la commune après avoir traversé les grottes qui attirent les touristes : le Pirot est cerné par la Lesse et par une dérivation de celle-ci, ce qui lui confère les allures d’une île, ou quasiment. Les inondations ont submergé le site et endommagé gravement les sanitaires.

Mais le pire a été évité de justesse. « Quand les vacanciers ont compris que la Lesse montait à toute vitesse, ils ont évacué. Aucune tente et aucun mobile home n’ont été emportés par les flots », explique Emilie, qui partage la gestion des lieux avec Christine. Les photos de la catastrophe ne mentent pas : le camping était devenu un lac.