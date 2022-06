Barvaux: «Les campeurs nous demandent d’être installés au bord de l’Ourthe»

Entrer dans le camping aux Frênes, à Barvaux, c’est se sentir immédiatement en sécurité. On n’y risque rien tout en étant au bord de l’Ourthe tant le niveau de l’eau semble bas par rapport aux emplacements. Ce n’est pourtant qu’une impression. Car là comme ailleurs, l’an dernier, tout a été dévasté le 14 juillet. « Je n’ai repris la gérance qu’au début du mois mais je sais que tout a été emporté l’an dernier », explique Thierry. « Il a fallu faire venir une centaine de conteneurs pour débarrasser tout ce qui a été détruit. Plusieurs caravanes ont pris la direction de la casse. Elles ont été arrachées et se sont retrouvées plusieurs dizaines de mètres plus loin. »