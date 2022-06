Un «Flame Time» pour lancer l’Euro des Belges

It’s Flame Time », l’heure pour le Diable de s’habiller en Prada et cracher des flammes censées mettre en ébullition tout le public belge. Après le « Devil Time » initié il y a un an avant l’Euro, la Fédération belge a honorablement lancé une campagne de communication et de promotion de son équipe féminine à la hauteur d’un événement historique pour les Red Flames. Ce championnat d’Europe, ce n’est finalement que le deuxième tournoi de leur histoire, et après avoir calé en phase de groupe il y a cinq ans, les joueuses d’Ives Serneels nourrissent de grandes ambitions. S’extraire d’un groupe composé de la France, l’Italie et l’Islande serait déjà une performance extraordinaire pour les Red Flames qui doivent continuer à grandir. Avec le soutien d’un public de plus en plus large, c’est évidemment ce qu’elles espèrent.