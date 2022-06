Un parfum de Bruxelles 2030

Au terme de 400 rencontres préliminaires et d’un an de travail, l’équipe de Bruxelles 2030, emmenée par Jan Goossens et Hadja Lahbib, présente une première esquisse de Bruxelles 2030, capitale européenne de la culture.

En 2030, la Belgique célébrera son bicentenaire. Dans cette perspective, la Région de Bruxelles-Capitale a l’intention de soumettre la candidature de la ville au titre de Capitale Européenne de la Culture. Hadja Lahbib et Jan Goossens travaillent depuis un an à défendre cette candidature de Bruxelles auprès de la Belgique et de l’Europe.

Le projet de Bruxelles 2030 entend ouvrir, dès à présent, une réflexion sur les gestes forts à poser sur le terrain culturel et dans l’espace public. Trois chantiers et un premier laboratoire citoyen, soutenu par une vaste concertation multisectorielle, ont été lancés. Il s’agira « de créer un imaginaire collectif, de renforcer l’identité de cette ville-Région cosmopolite par des espaces de rencontres, de bâtir de nouvelles synergies entre les forces vives existantes, le tout en impliquant l’ensemble de la population et en particulier la jeunesse ».