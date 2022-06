Le nouveau Musée juif de Belgique

Situé dans le quartier du Sablon, à Bruxelles, le Musée juif de Bruxelles accueille des œuvres qui illustrent l’histoire et la culture juive. Outre la rénovation de la façade et de l’intérieur du musée, le dernier étage sera entièrement repensé pour apporter une plus-value à l’édifice. Les travaux devraient commencer l’année prochaine et se terminer au plus tôt en 2025.

Philippe Blondin, le directeur du musée, a présenté le projet des travaux à la ministre de tutelle, Karine Lalieux, comme un « bouquet d’intelligence, d’expertise et de détermination ». En compagnie des architectes qui s’attellent dès maintenant à leur tâche, il a tenu à rappeler que ce projet ne date pas d’hier : « Je ne vous cache pas que c’est une affaire que je porte dans mon cœur depuis 2005. Nous arrivons à l’aboutissement de ce long chemin, il n’y a pas de doute sur le fait que cela suscite une certaine émotion compte tenu des difficultés que nous avons dû affronter ».