SC Charleroi: les Zèbres lancent vraiment leur préparation

Ce samedi, Charleroi va vraiment entamer sa préparation avec un premier match amical, ouvert au public, dans le coquet stade Achille Hammerel (5 rue Lavoisier à Luxembourg). Les Zèbres y rencontreront le Racing FC Union Luxembourg (coup d’envoi à 18h), septième de la dernière compétition grand-ducale mais vainqueur de la Coupe et, à ce titre, qualifié pour les tours préliminaires de la Conference League.

Pas encore au complet

Pour cette première mise en jambes, Edward Still sera très loin de pouvoir composer sur l’ensemble de ses troupes. Cette semaine, à l’entraînement, le T1 carolo a dû mobiliser pas mal de jeunes joueurs, dont certains plutôt destinés au noyau Espoirs qui militera cette saison en D1 Amateurs. Il devrait donc faire tourner un effectif très large. Ses éléments internationaux sont en effet rentrés en ordre dispersé. Si Zaroury, Nkuba, Descotte ou Andreou ont déjà pu participer activement aux entraînements, Ozornwafor, Bessilé ou Petkevicius ne sont rentrés que mercredi. Tout juste opéré, Van Cleemput (tendon de la cheville) est forfait pour de longs mois, tandis que Badji (pied) et Tchatchoua (ménisque) pourraient être encore jugés un peu courts. Fraîchement prolongé sous le maillot zébré, Isaac Mbenza avait, lui, été ménagé en milieu de semaine en raison d’une douleur au mollet. Le grand absent sera évidemment Vakoun Bayo, dont le transfert à Watford pour 5 millions d’euros ne fait plus de doute, même si certaines questions administratives retardent encore l’officialisation, le joueur, qui avait été prêté par Gand, étant toujours Buffalo jusqu’au 30 juin, malgré la levée d’option par le Sporting.