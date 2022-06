«Ce qui est interdit est très excitant»

Le premier roman de Shannon Pufahl est une bouleversante ode à l’émancipation et à la liberté. Avec ce magnifique titre tiré des prophéties d’Isaïe, dans la Bible : « Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents. ». Lisez le premier chapitre.

On est à San Diego, en Californie, en 1956. Trois personnages : Muriel, Lee, son mari, et Julius, le frère de Lee. Des trois, seul Lee semble satisfait de sa vie. Il aime Muriel, il a un boulot, ça va quoi ! Muriel, elle, ne sait pas trop si elle aime l’homme qu’elle a épousé, elle se sent en tout cas coincée dans sa vie de jeune mariée. Et Julius, qui affirme à son frère avoir été renvoyé de l’armée pour une bagarre, l’a été en fait pour son homosexualité.