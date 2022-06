Grèves chez Ryanair: des «perturbations mineures» en Belgique, moins de 2% des vols européens touchés

D’après la compagnie aérienne, la situation dans le ciel ce vendredi était gérable. Elle prévoit notamment que plus de 98 % de ses 3.000 vols quotidiens seront assurés normalement samedi et dimanche ce week-end.

Moins de 2 % des 3.000 vols de Ryanair prévus en Europe vendredi ont été affectés par des grèves, affirme la compagnie à bas coûts irlandaise. Ces actions syndicales se sont principalement limitées à des perturbations « mineures » en Belgique, où plus de 60 % des vols Ryanair prévus de/vers Charleroi et Zaventem ont été/seront assurés.

Les pilotes et le personnel de cabine basés en Belgique travaillant pour Ryanair étaient appelés à se croiser les bras dès ce vendredi et jusque dimanche pour notamment dénoncer l’absence de convention collective de travail et le respect du droit du travail belge avec la garantie d’un salaire minimum pour tous. La grève a aussi un aspect européen, puisqu’elle s’étend en France, en Espagne, en Italie et au Portugal, où le personnel entend dénoncer la dégradation de ses conditions de travail.