Le destin d’une exceptionnelle petite fille

Deux semaines avant la mort d’Avraham B. Yehoshua, le 14 juin, nous était arrivé en traduction un bref roman, plus exactement une novella, qui nous fera regretter encore davantage la disparition de l’écrivain israélien. La fille unique est une histoire en apparence simple, limpide, qu’on traverse comme un rêve éveillé, parfois au bord du cauchemar, et dans laquelle résonnent les échos profonds de questions non résolues.

Rachele Luzzato, 12 ans, n’est pas seulement l’enfant unique de ses parents juifs qui vivent en Italie. Elle est aussi, et surtout, une jeune adolescente à l’esprit vif, rarement satisfaite des réponses simples que lui fournissent ses parents ou d’autres adultes.