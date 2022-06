Martinez, Harris, Halphen... Les poches des Livres du Soir

Les roses fauves ****

Carole Martinez

Mais que recèlent les trois cœurs cousus que Lola, la postière boiteuse de ce village de Haute Bretagne, conserve précieusement dans une armoire ? Lorsqu’un des cœurs se déchire, libère les messages et graines qu’il contient, le passé d’une aïeule se réveille, les graines mises en terre libèrent des roses fauves et sauvages, les désirs éclosent et c’est un univers onirique, féminin et attachant qui s’offre aux lectrices et lecteurs. Cette claudication est un attrape-cœurs, la receveuse des postes boîte pour mieux s’envoler et nous emporter avec elle.

Folio, 384 p., 8,2 €

Marcel Proust sans masque ****

Roger Duchêne