Les femmes du «New Yorker»

Depuis 1925, The New Yorker attire les grandes signatures et en impose d’autres, parmi lesquelles deux femmes journalistes, dont des ouvrages viennent d’être traduits, ne sont pas les moindres. Toujours sur la brèche, de Lillian Ross (1918-2017), rassemble des récits publiés de 1945 à 2005 – une remarquable longévité qui ne se traduit par aucune faiblesse. Jeux de miroirs, de Jia Tolentino, est un recueil d’essais écrits spécifiquement pour ce livre mais, comme l’explique l’autrice, « plusieurs d’entre eux ont influencé mon travail au New Yorker, et inversement. »