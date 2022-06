Guillaume Gillet est également très doué au poker: «J’ai signé dans une équipe semi-pro»

Dès qu’il s’agit de jeu, de tactique et de tout donner pour gagner, Guillaume Gillet répond présent. C’était le cas en tant que joueur, ça l’est désormais en tant que coach et c’est également le cas au padel, l’une de ses dernières passions. Mais il ne faudrait pas oublier le poker.

« Au printemps, ma femme et moi sommes partis à Las Vegas, explique le nouveau T3 de Felice Mazzù. C’est la dixième année que nous y allons. J’ai signé dans une équipe belge semi-pro (Poker One). Je suis sponsorisé et je fais de temps en temps des tournois. Poker One était la seule équipe belge aux World series of Poker (WSOP), l’équivalent du championnat du monde regroupant

8 000 participants. La mise de départ était de 10 000 dollars et le vainqueur pouvait remporter 8 millions de dollars mais mon rêve le plus fou n’est pas financier. Je rêve d’aller un jour au bout de l’aventure et de participer à la grande finale télévisée. »