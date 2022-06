Georges Salines, père d’une victime du Bataclan: «J’aimerais rencontrer les accusés des attentats»

Il n’a manqué pratiquement aucune audience. Une course de fond, pour cet ancien marathonien. Pendant dix mois, Georges Salines, qui a perdu Lola, sa fille de 28 ans, au Bataclan, a été comme « happé » par le procès des attentats de Paris et Saint-Denis. A l’approche du verdict, mercredi, le président d’honneur de l’association 13Onze15 se confie sur les leçons qu’il tire de ce procès historique. Et sur son souhait d’aller au-delà.

A quelques jours du verdict, mercredi prochain, comment vous sentez-vous ?