Coronavirus: les ministres de la Santé invitent certaines personne à se faire vacciner une nouvelle fois

Ils rapportent que, selon les avis récents du groupe d’évaluation des risques (RAG), du groupe de gestion des risques (RMG) et du comité scientifique stratégique (SSC), « il est crucial que les personnes les plus vulnérables et les personnes de leur entourage proche soient entièrement vaccinées ».

Ils notent que l’augmentation des infections actuelle entraîne une hausse du nombre d’admissions à l’hôpital, alors que la capacité des hôpitaux est traditionnellement plus faible pendant les vacances d’été.

Une quatrième dose est essentielle pour protéger les plus vulnérables, estiment les ministres la Santé

Ces personnes ont été invitées à recevoir cette quatrième dose en début d’année, mais en début de semaine, seules 65 % d’entre elles l’avaient eue. « Ceux qui n’ont pas encore reçu leur quatrième dose courent un risque supplémentaire de développer le Covid-19 et doivent dès lors veiller à la recevoir le plus vite possible. Un courrier de rappel sera envoyé à cette fin », précise-t-on.

La CIM rappelle également que les personnes dont l’immunité est fortement réduite, comme les transplantés, les dialysés et certains patients qui prennent des immunosuppresseurs lourds et qui ont moins bien réagi à la vaccination, peuvent depuis peu recevoir le médicament Evusheld par l’intermédiaire de leur spécialiste, qui les protège efficacement pendant six mois supplémentaires.

Toute la population est invitée à recevoir sa dose de rappel (troisième) avant les vacances si cela n’a pas encore été fait.