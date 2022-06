Simon Moutquin (Ecolo): «La Vivaldi ne joue pas la bonne partition sur l’Asile et la Migration»

Pendant quatre jours à la fin de l’été 2020, le député Simon Moutquin (Ecolo) a négocié le volet Asile et Migration de l’accord de gouvernement, au nom de son parti. Presque deux ans plus tard, et alors que Sammy Mahdi s’apprête à passer la main ce week-end à un ou plus probablement une nouvelle secrétaire d’Etat issue des rangs du CD&V, l’écologiste dresse un bilan très négatif et appelle à un changement de cap.

Ecolo n’est pas satisfait de la manière dont Sammy Mahdi a géré l’Asile et la Migration ?