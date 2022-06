Gaz russe: la course contre la montre pour éviter la pénurie est lancée

On ne constate pas encore de « pénurie » de gaz dans l’Union européenne. Mais le mot est sur toutes les lèvres. Jeudi, l’Allemagne est le premier pays européen à être passé à la phase deux – sur trois (« alerte précoce », « alerte » et « urgence ») – de son plan en cas de crise d’approvisionnement en gaz naturel. En cause : l’importante réduction (-60 %) des livraisons de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 qui passe sous la Baltique. Certes, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le pays a déjà considérablement réduit ses importations de gaz en provenance de Russie, la part de celles-ci passant de 55 à 35 %. Mais le niveau de dépendance gazière de la première économie du continent vis-à-vis de Moscou reste suffisamment important pour faire grandir l’inquiétude sur les marchés, qui ont vu le mégawatt-heure de gaz naturel reprendre l’ascenseur ces derniers jours après un mois de décrue et remonter au-dessus de la barre des 130 euros.