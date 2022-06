Révocation du droit à l’avortement aux Etats-Unis: De Croo «très préoccupé»

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est ainsi dit, sur Twitter, «très préoccupé des implications de la décision de la Cour suprême des États-Unis (...) et du signal qu’elle envoie au monde». Il a souligné « qu’interdire l’avortement ne menait jamais à moins d’avortements mais seulement à davantage d’avortements peu sûrs». Il a enfin promis que la Belgique continuera de travailler avec les autres pays pour avancer sur les droits sexuels et reproductifs «partout».

La secrétaire d’État à l’Égalité des genres Sarah Schlitz a aussi déploré, via Twitter, «une nouvelle dévastatrice pour les droits des femmes aux États-Unis», ajoutant que «les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains». Après cette décision judiciaire, le droit à l’avortement est menacé dans à peu près la moitié des Etats-Unis.

Philippe Hensmans, directeur de la section francophone d’Amnesty International Belgique, souligne que cette révocation globale du droit à l’avortement va «encore toucher les plus faibles, les plus démunies, les personnes racialisées notamment». Une inégalité risque en effet de se créer entre les femmes disposant des ressources nécessaires pour se rendre dans les États autorisant encore l’avortement et celles qui ne les ont pas et seront condamnées à «retourner à des pratiques clandestines». Il ajoute que certaines entreprises, telles que Netflix et Starbucks, avaient déclaré qu’elles prendraient en charge les frais de déplacement de leurs employées souhaitant avorter mais ne le pouvant pas dans leur Etat.

Philippe Hensmans dénonce cette décision, contraire aux droits humains et à laquelle «toute une partie de la population, même aux Etats-Unis, est opposée. Les personnes siégeant à la Cour suprême ne représentent pas forcément» l’opinion majoritaire, a-t-il pointé. L’ONG de défense des droits humains a d’ailleurs lancé une pétition «pour demander aux gouverneurs et gouverneures des États fédérés américains de mettre fin aux interdictions d’avorter et protéger le droit à l’avortement dans leur État».