Pourquoi Ecolo fustige Sammy Mahdi, sur le départ

Pour les écologistes, la coalition Vivaldi dont ils sont membres n’avance pas dans la bonne direction en matière d’asile et de migration. Le député fédéral Simon Moutquin exprime dans nos colonnes un réel malaise vis-à-vis de la manière dont cette compétence est traitée depuis que Sammy Mahdi a été désigné secrétaire d’Etat par son parti, le CD&V. « Nous participons à un gouvernement où la communication est plus importante que les résultats. On constate que jusqu’à présent, au-delà de la personne qui l’a porté, l’accord de gouvernement n’est pas respecté. Au bout de deux ans, on peut dire que la Vivaldi ne joue pas la bonne partition. Il faut que cela s’arrête. »