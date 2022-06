Le chanteur français Amir fait une révélation importante à ses fans

« Ça ne me ressemble pas, et vous le savez, mais je n’avais pas vraiment le choix », a-t-il confié sur Instagram.

Le chanteur français Amir a révélé à ses fans sur les réseaux sociaux que toutes ses chansons étaient en fait des reprises. : « Je plaide coupable. C’est dur à dire mais je vous ai caché des choses… Ça ne me ressemble pas, et vous le savez, mais je n’avais pas vraiment le choix », a-t-il expliqué.

« Six ans et presque cent chansons plus tard, mon secret est devenu trop lourd à porter et je vous dois la vérité. Toutes ces chansons que vous chantez par cœur, n’étaient en fait que des reprises. Pas les versions originales. J’ai bâti ma carrière sur des reprises », peut-on lire sur son compte personnel Instagram.