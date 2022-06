Vincent Kompany livre sa première conférence de presse à Burnley: «Je n’avais pas le besoin de quitter Anderlecht» L’ancien coach des Mauves a dévoilé son intention de rester sur la durée à Burnley, tout en évoquant comment il a pris sa décision.

Publié le 24/06/2022

Vincent Kompany a signé pour « 4 à 5 saisons » à Burnley, club de D2 anglaise, a annoncé l’ancien entraîneur d’Anderlecht vendredi lors de sa présentation à la presse. Kompany a quitté le RSCA à l’issue du championnat, lui qui était revenu à Saint-Guidon en 2019 comme entraîneur-joueur avant de prendre les commandes de l’équipe première en août 2020. « J’avais plusieurs options. Je n’avais pas le besoin de quitter Anderlecht et je n’étais pas obligé de venir à Burnley », a lancé le Belge. « Mais j’ai parlé avec le président et d’autres membres du club en ce qui concerne les ambitions à court, moyen et long terme. Cela m’a convaincu, tout était très transparent. En tant qu’entraîneur, vous dépendez beaucoup de votre entourage. »

Relégué en Championship à l’issue de la défunte saison, Burnley a « forcément l’ambition de remonter en Premier League », a assuré Kompany. « Si nous n’y parvenons pas, il faudra rester calme et continuer à se développer. Garder les gens calmes est la chose la plus compliquée dans le football. Il faut savoir maintenir un cap et disposer du temps nécessaire. J’ai signé ici pour quatre ou cinq ans, je n’ai pas l’intention de passer d’un club à un autre. » La Championship, longue de 46 journées, est peut-être l’une des compétitions les plus compliquées au monde et peu d’équipes parviennent à remonter directement en Premier League. Les clubs, confrontés à une nouvelle réalité financière, voient la majorité de leurs ténors quitter le navire. Burnley, qui a perdu jeudi son gardien Nick Pope parti à Newcastle, ne déroge pas à la règle.