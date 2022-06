Philipsen, De Lie, Merlier: à la côte, les sprinters ont la grosse cote

Les finisseurs s’imposent comme les principaux favoris de ce National, du moins dans la théorie du papier. L’emballage massif, s’il n’est pas inéluctable, reste prévu à Middelkerke où Jasper Philipsen, Arnaud De Lie et Tim Merlier ont les faveurs des pronostics.

Jasper Philipsen, le favori multiétoilé

Sa saisonBrillant sur le tout frais Tour de Belgique où il a gagné une étape à… la Mer du Nord, à Knokke en l’occurrence, Jasper Philipsen a surtout impressionné sur des terrains où il n’était pas attendu. À Durbuy, par exemple, lors de l’étape-reine de l’épreuve qu’il termine à la 10e place ce qui témoigne, plus encore qu’un sprint validé, d’une condition proche de son paroxysme. Juste avant le Tour de France où il tentera de décrocher une victoire autour de laquelle il a tourné l’année dernière et y sera cette fois le seul véritable sprinter (voir ci-contre), le Campinois arrive dans la meilleure des dispositions. Il aligne le combo confiance-puissance et pourra, en outre, compter sur une véritable armée à son service.

Son équipe