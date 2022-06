David Goffin: un bon tirage à Wimbledon, mais un silence qui inquiète

Un petit entraînement ce vendredi contre l’Australien Kokkinakis et au total un seul match de compétition (défaite contre Medvedev à Halle) avant son retour à Wimbledon, trois ans plus tard, c’est peu de repères pour un David Goffin qui avait quitté Roland-Garros en boitant (psoas). Le Liégeois (58e à l’ATP) est très discret avant son 8e parcours à la Church Road (quart de finaliste en 2019). Et ça peut inquiéter un peu (est-il totalement remis ?), surtout qu’on l’attendait, jeudi, à l’exhibition de Hurlingham et qu’il a été remplacé au pied levé par… Zizou Bergs.