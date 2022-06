Joe Biden sur la révocation du droit à l’avortement: «Un triste jour pour la Cour suprême et les Etats-Unis»

La Cour suprême a rendu vendredi la liberté aux 50 Etats américains d’interdire l’avortement sur leur sol et une moitié devrait s’en saisir à plus ou moins long terme. Une décision historique qui a poussé le président américain Joe Biden a s’exprimer vendredi.

« Un triste jour pour la Cour suprême et les Etats-Unis », a-t-il commencé avant de mettre en garde : « La santé et la vie des femmes de ce pays sont en danger ». Pour le président américain, il s’agit d’une « erreur tragique » commise par la Cour suprême et appelle le Congrès à rétablir l’arrêt « Roe vs. Wade » comme loi fédérale.