Coupe du monde de basket 3X3: les Cats s’inclinent devant la Pologne et devront jouer les 8es de finale

La 3x3 Cats se sont inclinées 13-12 devant la Pologne lors de leur dernier match du groupe C de la Coupe du monde de basket 3x3, vendredi sur la Groenplaats d’Anvers.

Après deux victoires contre l’Egypte (19-6) et la Mongolie (12-8) et une victoire par forfait contre la République dominicaine, la Belgique (FIBA 20), avec Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey et Ine Joris, ont subi leur première défaite dans le tournoi contre les Polonaises (FIBA 3).