Tom Steels, quadruple champion de Belgique: «Le favori, c’est Philipsen»

Tom Steels pèse quatre titres de champion de Belgique et une deuxième place en seulement dix participations. Le Flandrien s’était fait une spécialité de la course en ligne nationale et constitue donc, pour ses jeunes et moins jeunes élèves de la Quick Step, un mentor de choix à l’approche du « national » de Middelkerke. Recordman des titres devant Van Steenbergen et Devolder (3 chacun), Steels avait conquis son premier maillot tricolore en 1997 à Beersel… en solitaire. Les trois autres (1998, Knokke, 2002, Maldegem et 2004 Tessenderlo) furent décrochés dans ce qui fut sa spécialité planétaire, le sprint.

À l’issue du contre-la-montre victorieux de Remco Evenepoel à Gavere, nous avons interpellé cet interlocuteur de choix pour qu’il évoque, entre autres, les sprinters attendus dimanche mais également les chances de sa propre formation Quick Step.